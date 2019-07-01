تعلن شركة وفرة للصناعة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامَة العادية (الاجتماع الثاني)

1-الموافقة علي تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

2-الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

3-الموافقة علي القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

4- الموافقة علي تعيين العظم والسديري محاسبون قانونيون واستشاريون من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة علي إبراء ذمّة أعضاء مجلس الادارة عن المسؤوليّة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2018م.

6-الموافقة علي انتخاب مجلس ادارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ في 04-07-2019م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 03-07-2022م علي النحو التالي:

1- تركي مسعود مهدي آل عباس.

2- ابراهيم محمد هادي آل دغرير.

3- خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الماجد.

4- طارق عماد عبدالإله نصيف.

5- صالح حسن صالح اليامي.

6- محمد أحمد عبهل آل حيدر.

7- عمّار محمد حسين العبادي.