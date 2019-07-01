الراحل عزت أبو عوف بين السينما والدراما والمسرح والموسيقى.. أثرى المكتبة الفنية بـ 100 عمل.. حقيقة وصيته الأخيرة

كتب: أحمد أبوعقيل

رحل منذ قليل الفنان عزت أبوعوف، عن عمر يناهز 70 عاما، بعد صراع كبير من المرض، ومكوثه في أحد المستشفيات الخاصة فترة كبيرة.

تعليمة وأسترته الفنية

تخرج عزت أبو عوف من كلية الطب، ووهو والد المخرجة المصرية مريم أبو عوف، وأخو الممثلة مها أبو عوف وقد كانت بدايتة هو وأخواته في فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته.

قدم أيضا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين، بدا التمثيل عام 1992م ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها ويعتبر أول من اكتشف المطرب محمد فؤاد وقدمة لفرقته الفور إم ومن ثم أصبح مستقلا وتربطة محبة وتعاون مع المطرب عمرو دياب وشاركه في العديد من الأعمال منها أيس كريم في جليم وفيديو كليب راجعين وصوته في برنامج الحلم وأتخذ تامر حسنى نفس النهج وشاركه أفلامه مثل عمر وسلمى في ثلاثة أجزاء.

عزت أبو عوف، الفنان الراحل شارك في أكثر من 100 عمل فني، سواء سينما، أو دراما، أومسرح، وترك بصمة كبيرة في كل هذه الأعمال، حيث إنه لم يكتف بالتمثيل، بل أبدع فى تقديم البرامج، وعمل كمذيع فى مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين بجانب التمثيل.

أعماله

أبدع فى كثير من الأفلام التى نالت إعجاب كثير من جماهيره المتابعين له وأشهر هذه الافلام فيلم"عمر وسلمى "الأجزاء الثلاثة، ولا تراجع ولا استسلام، عبود على الحدود، زنقة ستات، إسماعيلية رايح جاى، أيظن، بخيت وعديلة، مطب صناعى، حسن طيارة، إمراة هزت عرش مصر، السفرة فى العمارة.. وغيرهم".

ومن أهم أعماله الدرامية "مسلسل عفاريت عدلى علام،قضية نسب، أنا قلبى دليلى، ليالى، الصفعة، لحظات حرجة، الملك فاروق، شيخ العرب همام، عباس الأبيض فى اليوم الأسود، كما أنه شارك الزعيم عادل امام في مسرحية "بودى جارد".

الفنان عزت أبو عوف كان ينتظر استكمال تصوير فيلم "كل سنة وانت طيب"، قبل رحيله اليوم، مع الفنان تامر حسني، وتصوير مسلسل بالحب هنعدي مع الفنانة سميرة أحمد

حقيقة وصيته بحرق أفلامه بعد وفاته؟

منذ مرض الفنان الراحل انتشرت أخبار حول وصيته بحرق أفلامه بعد وفاته، من خلال اجتزاء تصريحات له وتحريفها خلال تكريمه في مهرجان "نجم العرب".

وبعد مرور تلك الأزمة بأيام نشرت زوجته "أميرة"، عبر حسابها الخاص على "فيس بوك" فيديو لعزت أبوعوف، تبدو عليه علامات الحزن من الذين حرفوا تصريحاته معتبرا ما حدث معه ما هو إلا "نكتة سمجة وبايخة وواطية".

وقال إن "ما أراد قوله هو ضرورة أن يتم تكريم الفنان قبل مماته"، وأضاف أن "أحلى حاجة في الدنيا إن الفنان يتكرم وهو عايش".

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب عمرو دياب، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.