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إعلان بوبا العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة

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إعلان بوبا العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة إعلان بوبا العربية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة
تعلن شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن إنعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد 30 يونيو 2019م في المبنى الرئيسي للشركة في مدينة جدة ، و بإكتمال نصاب الحضور (أصالة ووكالة وتصويت عن بعد) نسبة 56.46% من رأس المال ، وبعد النظر في جدول الأعمال فقد أقرت الجمعية العامة غير العادية الموافقة على كافة بنود جدول الأعمال وبحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ طل هشام ناظر (عضو تنفيذي - الرئيس التنفيذي)

2. الأستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز (عضو مستقل - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الدكتور/ عدنان عبدالفتاح صوفي (عضو مستقل - رئيس لجنة المراجعة)

وقد اعتذر عن عدم الحضور الأعضاء التالية أسماءهم:

1. المهندس / لؤي هشام ناظر (رئيس مجلس الإدارة - رئيس اللجنة التنفيذية)

2. الأستاذ / ديفيد مارتن فلتشر (نائب رئيس مجلس الإدارة – عضو غير تنفيذي)

3. الأستاذ/ سايمون بريستون (عضو غير تنفيذي)

4. الأستاذ / مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي)

5. الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف (عضو مستقل - رئيس لجنة المخاطر)

مباشر (اقتصاد)

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