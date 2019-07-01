الجوازات السعودية تبدأ إصدار تصاريح دخول المقيمين مكة لحج 1440هـ..إلكترونياً

الرياض – مباشر: بدأت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، في استقبال طلبات إصدار التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، من خلال تسجيل الدخول عبر منصة " مقيم " الإلكترونية، وتعبئة المعلومات ورفع الوثائق المطلوبة، للحصول على التصريح وطباعته دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لمهام المديرية العامة للجوازات بالمرحلة الأولى من خطة أمن الحج المعتمدة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والمتضمنة الشروع في تطبيق أنظمة الحج التي تقضي حصول المواطنين والمقيمين الراغبين في أداء فريضة الحج على تصريح بذلك قبل التوجه إلى مكة المكرمة، وفقا لوكالة أنباء السعودية.

وتضمن قرار رئيس لجنة الحج العليا منع المقيمين الذين لا يحملون وثائق هوية مقيم مصدرها العاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم تصاريح عمل فيها من الدخول إليها، ابتداءً من صباح يوم الجمعة 25 / 10 / 1440 هـ، وإعادتهم إلى حيث أتوا.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن خدمات التصاريح الإلكترونية لدخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة خلال موسم الحج تشمل المقيمون من العمالة المنزلية بالعاصمة المقدسة الذين لا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها.

ومن الممكن حصولهم على التصاريح الإلكترونية عبر منصة " أبشر " للخدمات الإلكترونية، والمقيمون العاملين لدى الشركات والمؤسسات المسجلة بالعاصمة المقدسة ولا يتوفر لديهم وثائق هوية مقيم تحدد مصدر الحصول عليها، والمقيمون العاملين بالمنشآت التجارية والحكومية التي لديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج، والمقيمون المتعاقدين مع المنشآت التجارية عن طريق نظام أجير ولديها عقود عمل داخل العاصمة المقدسة خلال فترة الحج.

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