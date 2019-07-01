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عاجل| تشييع جثمان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفسية بعد ظهر اليوم

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عاجل| تشييع جثمان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفسية بعد ظهر اليوم عاجل| تشييع جثمان عزت أبو عوف من مسجد السيدة نفسية بعد ظهر اليوم

 

توفي في الساعات الأولى، من صباح اليوم، الفنان عزت أبوعوف، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة وستشيع الجنازة عقب صلاة الظهر، اليوم الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة  وسيدفن بمقابر الثرى في مقابر "آل راتب" في منطقة المجاورين.

ورحل أبو عوف عن دنيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض أثناء تلقيه العلاج في إحدى مستشفيات القاهرة.

أعلن خبر الوفاة، الإعلامي سمير فقيه، أحد أقرب أصدقائه، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

واشتد على الفنان الراحل المرض خلال الأيام الماضية، ونقل على إثره إلى المستشفى. وكان آخر ظهور له، في إعلان للمطرب ، خلال شهر رمضان الماضي، لصالح إحدى شركات الاتصالات.

قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن اليوم فقدت أحد رموز وقامات الفن الكبيرة، بوفاة الفنان عزت أبو عوف، الذي قدم للفن العديد من الأعمال التي لن ينساها محبيه.

وأضاف "زكي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن": "ليس بوسعنا قول إلا ما يرضي الله، البقاء لله وحده، خسرنا فنانا عظيما، وعلى المستوى الإنساني شخص خلوق ونقي".

 

الموجز

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