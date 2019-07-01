أرقام الأسبوع.. أهم 10 تغييرات في الأسواق العالمية

من: سالي إسماعيل

مباشر: لم يخلو الأسبوع الأخير من شهر يونيو/حريزان من الأرقام المؤثرة سواء كانت مبهجة وتشير لمكاسب قوية أو كانت مفزعة وتؤكد وجود خلل ما.

وشهدت أيام الأسبوع الماضي ترقب قمة العشرين مع تطورات سياسية وتجارية وجيوسياسية ألقت بظلالها على كافة أصول الأسواق العالمية الخطرة أو الآمنة على حد سواء.

وترصد "مباشر" أهم 10 أرقام شهدتها الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.

نمو 3.1 بالمائة.. أكدت الإحصائيات الرسمية في الولايات المتحدة تسارع النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.1 بالمائة مقابل 2.2 بالمائة زيادة في الربع السابق له، لكنها أقل من التقديرات الأولية والبالغة 3.2 بالمائة.

وعلى صعيد آخر، قامت المملكة المتحدة بتأكيد بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي في أول 3 أشهر من العام الجاري ليسجل 0.5 بالمائة على أساس فصلي لكن توقعات بنك إنجلترا تشير إلى أنه سيسجل "صفر" في الربع الثاني من 2019 وهي التقديرات التي لا تشمل سيناريو البريكست بدون صفقة.

فقدان 300 ألف برميل يومياً.. يواصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إجمالي ما فقده في تلك الفترة حوالي 300 ألف برميل يومياً مقارنة مع القمة القياسية المسجلة في أواخر الشهر الماضي عند 12.400 مليون برميل يومياً.

وفي الوقت نفسه، فإن مخزونات النفط الأمريكية سجلت أكبر وتيرة هبوط منذ سبتمبر/أيلول 2016، بعدما تراجعت بمقدار 12.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حريزان مقارنة مع التوقعات التي كانت تشير إلى 2.7 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

إعلان الفائز في 23 يوليو/تموز.. صرح حزب المحافظين الحاكم في المملكة المتحدة أن اختيار رئيس وزراء بريطانيا الجديد سيتم يوم 22 يوليو/تموز على أن يعلن اسم الفائز في اليوم التالي.

ويتوقع بوريس جونسون وهو المرشح المفضل للمنصب خلفاً لـ"تريزا ماي" التي تقدمت باستقالتها يوم يونيو/حريزان، أن احتمالية تنفيذ عملية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي بدون صفقة واحد إلى مليون، وسط تعهدات بتسليم البريكست باتفاقية.

تراجع 1.5 مليار دولار.. انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا خلال الأسبوع المنتهي في 21 يونيو/حريزان الجاري بأكثر من 1.5 مليار دولار فيما زادت احتياطات البنك المركزي في البلاد من الذهب بالفترة نفسها.

وفي خسارة جديدة للحزب الحاكم في تركيا، فازت المعارضة بإعادة الانتخابات البلدية لمدينة إسطنبول لكن الرئيس رجب طيب أردوغان اعترف بالهزيمة ما أدى لتهدئة الاحتدام السياسية حول رئاسة أكبر مدينة في البلاد.

تسريح 12 ألف موظف.. أعلنت شركة فورد موتور خطتها حيال عملية الإصلاح لوحدتها الخاسرة في أوروبا والتي تضمنت إنهاء 12 ألف وظيفة وإغلاق عدد من المصانع في الكتلة.

مصرع 19 شخصاً على الأقل.. شهدت جمهورية الكونغو الديمقراطية في الأسبوع الماضي مصرع 19 شخصاً على خلفية انهيار جزء من منجم للنحاس تابع لشركة "جلينكور" فيما تشير إحصاءات أخرى إلى أن هذا الرقم تضاعف لـ43 عاملاً وسط استمرار عملية البحث والإنقاذ.

وتعرض سهم شركة "جلينكور" إلى انتكاسة في أعقاب الحادث فاقداً نحو 5 بالمائة من قيمته قبل أن يقلص خسائره في مجمل الأسبوع الماضي إلى 2.5 بالمائة.

العوائد دون 2 بالمائة.. تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى يقل قليلاً عن 2 بالمائة وسط التأرجح صعوداً وهبوطاً طول الأسبوع عند هذا الحد على خلفية تطورات تجارية والتحول للنهج الحذر من قبل البنوك المركزية الكبرى.

وفي هذا السياق، توقع بنك "جولدمان ساكس" انخفاض عوائد الديون الحكومية التي يحل موعد استحقاقها بعد 10 سنوات إلى 1.75 بالمائة بحلول نهاية العام الجاري، ليتماشى بذلك مع تقديرات بنك "جي.بي.مورجان".

أرباح 13 دولاراً.. تمكن الذهب من حصد مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي ليواصل بذلك الطفرة القوية التي شهدها في الآونة الأخيرة وإن كان تعرض لنكبة ضئيلة في أعقاب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتي تقلل من احتمالات خفض معدل الفائدة في الشهر المقبل.

وحقق المعدن النفيس أكبر صعود شهري في حوالي 3 سنوات خلال شهر يونيو/حريزان بمكاسب 102 دولار ليستفيد المعدن من الأداء المسطح للدولار الأمريكي وإقبال المستثمرين على أسواق الملاذ الآمن.

مكاسب تتجاوز 1.8 بالمائة.. حقق نايمكس الأمريكي مكاسب تصل لنحو 1.8 بالمائة خلال الخمسة جلسات الماضية ما عزز مكاسب الخام الشهرية إلى 9.3 بالمائة مع التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران إضافة إلى ترقب اجتماع أوبك.

ويتوقع "بنك أوف أمريكا ميريل لينش" أن تهبط أسعار النفط إلى مستوى 30 دولاراً للبرميل حال حدوث مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين واشنطن وبكين وهو ما سيلقي بظلاله سلباً على الطلب العالمي على الخام.

كسر حاجز الـ12 ألف دولار.. استطاعت البيتكوين كسر حاجز 12 ألف دولار في بداية الأسبوع الماضي للمرة الأولى في نحو 15 شهراً لكنها تعثرت بعد أيام قليلة من موجة صعودية ملحوظة بخسائر وصلت لنحو 20 بالمائة قبل أن تستعيد مكاسبها مرة أخرى وتصل لمستوى 12338 دولار مع نهاية تعاملات الجمعة بقفزة تجاوزت الـ21 بالمائة.

وشهدت أسواق الأصول الرقمية تقلبات حادة في الأسبوع الماضي لتصعد من مستوى 300 مليار دولار لتصل إلى 386 مليار دولار قبل أن تتراجع لمستوى 350 مليار دولار تقريباً عند نهاية تعاملات الأسبوع.