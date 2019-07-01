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زعيما كوريا الشمالية والولايات المتحدة يتفقان على المضي قدما لنزع السلاح النووي

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موسكو — سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية عن كيم قوله إنه العلاقة الشخصية الطيبة التي تربطه بترامب جعلت عقد مثل هذا الاجتماع ممكنا بعد الإعلان عنه بيوم واحد، وإن العلاقة مع ستستمر في تحقيق نتائج طيبة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich

من جانبه قال ترامب، أمس الأحد، بعد لقائه مع زعيم ، كيم جونغ أون، إنهما عقدا اجتماعا رائعا للغاية.

وأعلن ترامب إنه وكيم سيتبادلان زيارة دولة كل منهما في الوقت المناسب، مشيرا إلى أنه وجه دعوة لكيم لزيارة البيت الأبيض.

وأضاف "سيكون هناك فريق وسيبدأ العمل خلال أسبوعين أو ثلاثة"، وتابع "لحظة وصولي خط الحدود سألت كيم إن كان بوسعي العبور، ورد قائلا: إنه لشرف".

كما أوضح الرئيس الأمريكي، بحسب وكالة "رويترز"، إنهما سيتناولان في مرحلة ما من المحادثات قضية العقوبات على كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن العقوبات على بيونغ يانغ ستظل قائمة في الوقت الحالي.

وكان الرئيسان قد التقيا، في وقت سابق من اليوم، على الحدود​ في المنطقة المنزوعة ​السلاح​ بين كوريا الجنوبية والشمالية.

 

 

SputnikNews

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