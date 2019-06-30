أخبار عاجلة

ياسمين عز: تحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين هدف تسعى له المؤسسة الدولية الإسلامية للدول الأعضاء -
محدث.. أسعار الذهب تربح 15 دولاراً بعد بيانات اقتصادية -
مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التقديرات -
نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم -
صور.. "العدل السعودية" تُدشن خدمتين إلكترونيتين لتسهيل إجراءات التقاضي -
طلبيات المصانع الأمريكية تهبط بأكثر من التقديرات خلال مايو -
سيناتور جزائري يكشف مضمون خطاب الرئيس للشعب مساء اليوم -
لافروف يؤكد ضرورة الحوار بين الدول العربية وإيران لتعزيز الثقة والشفافية -
اسأل مع دعاء | سر السحري في الألياف الطبيعية لنقص الوزن معه د. خالد عبدالعزيز -
السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير

بالفيديو حوار جرئ مع الإعلامي حلمي ياسين

Google+ Print
بالفيديو حوار جرئ مع الإعلامي حلمي ياسين بالفيديو حوار جرئ مع الإعلامي حلمي ياسين

 

شخصية جمعت بين العديد من المجالات وتكمنت من الموازنة بينهم والتميز بهم، سنتعرف أكتر عليها من خلال محاورته .

عرفنا بك؟

حلمى ياسين من أبناء محافظة دمياط، أعمل في مجال الإعلام، كاتب ومؤلف قصص قصيرة ولي بعض المسرحيات ومخرج أفلام وثائقية.

  من أثر بك في طفولتك؟

والدتي هي من كانت صاحبة التأثير بي.

  ما قصتك مع الكتابة وما أبرز كتاباتك؟

الكتابة هي الأساس وهي البداية بنسبة لي والقراءة والسينما إهتماماتى منذ الصغر، والقراءة تجعلك تري العالم بشكل آخر. بنسبة لكتاباتي لي ثلاث مجموعات قصصية الأولي أولاد البحر وأولاد نوح والثانية ذلك البيت والثالثة باب تونة بالإضافة إلي سبع مجموعات قصصية مشتركة ولي أعمال نشرت في أكثر من مجلة مهتمة بثقافة.

ما الفرق بين الشعر العامي والفصحى وأيهما تفضل؟

الفرق هو اللغة وأفضل الذي يستطيع أن يلمس قلبي بالإحساس.

ما أساس النجاح والتميز في العمل الصحفي؟

أهم أساس هو الصدق، ومن ثم العلاقة الإجتماعية والتعامل مع الناس وكأنك واحد منهم ويجب التواضع وعدم التعالي والحب.

أخبرنا بأسس التقرير التلفزيوني؟

الفكرة هي الأساس المراسل التلفزيوني وكل ما كانت الفكرة غريبة ومميزة سيكون الإقبال والإهتمام.

حدثنا عن أهداف الأفلام الوثائقية من وجهة نظرك وإذكر أبرز فيلم قدمته؟

قديما كان يعرض قبل الفيلم الروائي فيلم وثائقي، حاليا الاهتمام بالتلفاز والميديا وأهملت الأفلام الوثائقية ولو إنتى البعض بالأفلام الوثائقية يمكن القضاء على كل شيء سيء مثال الإرهاب.

هل المرأة تختلف عن الرجل في مجال الإعلام؟

ليس إختلافا الفكرة هنا أنت مدرك عملك أم لا؟ والمسألة ماهي الا قدرات ولا يوجد فرق بل يوجد العديد من النساء حققنا النجاح بمجال الإعلام.

 هل حققت حلمك ؟

لم أحقق حلمى حتي الان، ولكن السعي والتمني بهم يتحقق المستحيل، وأنا أحلامي كثيرة وبإذن الله ستتحقق.

معلومات الكاتب

كاتبة صحفية مصرية مهتمة بإجراء الحوارات التي تغوص في تجارب الشخصيات المميزة، بقدم فيديوهات على مواقع التواصل الإجتماعي .

مواضيع متعلقة
بالفيديو والصور : كلمة فايز الشوابكة في افتتاح المؤتمر الثاني للامناء العامين في مجالس النواب العربية والاوروبية

بالفيديو والصور : كلمة فايز الشوابكة في افتتاح المؤتمر الثاني للامناء العامين في مجالس النواب العربية والاوروبية

بالفيديو ..وزير لبناني: تعرضت لمحاولة اغتيال.. ومقتل مرافقين

بالفيديو ..وزير لبناني: تعرضت لمحاولة اغتيال.. ومقتل مرافقين

بالفيديو : تحطم "جسم حربي طائر" شمال قبرص بعد غارات إسرائيلية على سوريا يثير التساؤلات

بالفيديو : تحطم "جسم حربي طائر" شمال قبرص بعد غارات إسرائيلية على سوريا يثير التساؤلات

بالفيديو والصور : اجتماع اللجنة القانونية ووزير الداخلية حول قانون الاسلحة والذخائر

بالفيديو والصور : اجتماع اللجنة القانونية ووزير الداخلية حول قانون الاسلحة والذخائر