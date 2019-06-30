بالفيديو حوار جرئ مع الإعلامي حلمي ياسين

شخصية جمعت بين العديد من المجالات وتكمنت من الموازنة بينهم والتميز بهم، سنتعرف أكتر عليها من خلال محاورته .

عرفنا بك؟

حلمى ياسين من أبناء محافظة دمياط، أعمل في مجال الإعلام، كاتب ومؤلف قصص قصيرة ولي بعض المسرحيات ومخرج أفلام وثائقية.

من أثر بك في طفولتك؟

والدتي هي من كانت صاحبة التأثير بي.

ما قصتك مع الكتابة وما أبرز كتاباتك؟

الكتابة هي الأساس وهي البداية بنسبة لي والقراءة والسينما إهتماماتى منذ الصغر، والقراءة تجعلك تري العالم بشكل آخر. بنسبة لكتاباتي لي ثلاث مجموعات قصصية الأولي أولاد البحر وأولاد نوح والثانية ذلك البيت والثالثة باب تونة بالإضافة إلي سبع مجموعات قصصية مشتركة ولي أعمال نشرت في أكثر من مجلة مهتمة بثقافة.

ما الفرق بين الشعر العامي والفصحى وأيهما تفضل؟

الفرق هو اللغة وأفضل الذي يستطيع أن يلمس قلبي بالإحساس.

ما أساس النجاح والتميز في العمل الصحفي؟

أهم أساس هو الصدق، ومن ثم العلاقة الإجتماعية والتعامل مع الناس وكأنك واحد منهم ويجب التواضع وعدم التعالي والحب.

أخبرنا بأسس التقرير التلفزيوني؟

الفكرة هي الأساس المراسل التلفزيوني وكل ما كانت الفكرة غريبة ومميزة سيكون الإقبال والإهتمام.

حدثنا عن أهداف الأفلام الوثائقية من وجهة نظرك وإذكر أبرز فيلم قدمته؟

قديما كان يعرض قبل الفيلم الروائي فيلم وثائقي، حاليا الاهتمام بالتلفاز والميديا وأهملت الأفلام الوثائقية ولو إنتى البعض بالأفلام الوثائقية يمكن القضاء على كل شيء سيء مثال الإرهاب.

هل المرأة تختلف عن الرجل في مجال الإعلام؟

ليس إختلافا الفكرة هنا أنت مدرك عملك أم لا؟ والمسألة ماهي الا قدرات ولا يوجد فرق بل يوجد العديد من النساء حققنا النجاح بمجال الإعلام.

هل حققت حلمك ؟

لم أحقق حلمى حتي الان، ولكن السعي والتمني بهم يتحقق المستحيل، وأنا أحلامي كثيرة وبإذن الله ستتحقق.