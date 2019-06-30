الأردن يحذر إسرائيل من خطورة افتتاح نفق طريق الحجاج

وبحسب موقع "عربي تي آر تي"، ندد بيان للخارجية الأردنية بقيام السلطات الإسرائيلية بافتتاح نفق طريق الحجاج، باتجاه المسجد الأقصى.

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ونقل الموقع عن المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، قوله إن الأردن يرفض "بشكل مطلق جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية لتغيير هوية البلدة القديمة للقدس المحتلة وطابعها، وخصوصاً الحرم القدسي الشريف والمواقع الملاصقة له".

معتبرا تلك التصرفات والممارسات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتنتهك قرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) الداعية لوقف جميع الحفريات الإسرائيلية غير القانونية في البلدة القديمة للقدس.

وبحسب الموقع، أشار بيان الخارجية إلى أن النفق يشكل جزءً من خطة "شلم" التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، بهدف تعزيز وجودها في منطقة الحوض المقدس بالبلدة القديمة بالقدس، عبر تنفيذ عشرات المشاريع السياحية والحفريات الأثرية في سلوان والبلدة القديمة.

يذكر أن دائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.