الغضبان يؤكد اتجاه أوبك تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط..بين 6و9أشهر

مباشر: قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة.

وأضاف الغضبان في بيان اليوم الأحد، على موقع الوزارة الإلكتروني، أن العراق يدعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين الاستقرار في سوق النفط.

وقال الوزير في بيان،"منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر".

وأضاف، أن موقف العراق إيجابي، يتعامل مع واقع التحديات في سوق النفط، ويدعم جميع (الجهود) المتعلقة بتوازن العرض والطلب.

وقبل أيام قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق المبرم مع أوبك لتقليص إنتاج النفط، وذلك مع تعرض أسعار الخام لضغوط متجددة من تنامي الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الاتفاق سَيُمدد على الأكثر ترجيحا لتسعة أشهر، وإنه لا توجد حاجة لمزيد من الخفض.

وينتهي الاتفاق يوم الأحد، ويتضمن حاليا خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا.

يجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا يوم غد الاثنين، ويعقب ذلك إجراء محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء في أوبك يوم الثلاثاء.

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