أخبار عاجلة

محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بالختام بقيادة قطاع السفر والترفيه -
مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة تتجاوز التوقعات -
سهم "تسلا" يقفز 5% بعد ارتفاع قياسي لتسليم السيارات -
المالية السعودية تعلق على إتمام الطرح الأول للسندات المقومة باليورو -
"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية -
قوانين سلطنة عمان الجديدة... تغيير في المنظومة الاقتصادية والإدارية -
المرحلة الـ 5 من حملة "انت أٌقوى من المخدرات" -
تفاصيل هروب الأميرة هيا بنت الحسين من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -
شرطي إسرائيلي يقتل يهودي من أصل أثيوبي ويتسبب في احتجاجات واسعة -
اليوم - الرئيس السيسي يستقبل رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الغضبان يؤكد اتجاه أوبك تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط..بين 6و9أشهر

Google+ Print
الغضبان يؤكد اتجاه أوبك تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط..بين 6و9أشهر الغضبان يؤكد اتجاه أوبك تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط..بين 6و9أشهر

مباشر: قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إنه يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي ما بين ستة أشهر وتسعة.

وأضاف الغضبان في بيان اليوم الأحد، على موقع الوزارة الإلكتروني، أن العراق يدعم جميع الجهود الرامية إلى تحسين الاستقرار في سوق النفط.

وقال الوزير في بيان،"منتجو النفط الرئيسيون يمضون صوب قرار لتمديد اتفاق إنتاج النفط بين ستة إلى تسعة أشهر".

وأضاف، أن موقف العراق إيجابي، يتعامل مع واقع التحديات في سوق النفط، ويدعم جميع (الجهود) المتعلقة بتوازن العرض والطلب.

وقبل أيام قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن اتفقت مع على تمديد الاتفاق المبرم مع أوبك لتقليص إنتاج النفط، وذلك مع تعرض الخام لضغوط متجددة من تنامي الإمدادات الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الاتفاق سَيُمدد على الأكثر ترجيحا لتسعة أشهر، وإنه لا توجد حاجة لمزيد من الخفض.

وينتهي الاتفاق يوم الأحد، ويتضمن حاليا خفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا.

يجتمع وزراء نفط منظمة البلدان المصدرة للبترول في فيينا يوم غد الاثنين، ويعقب ذلك إجراء محادثات مع منتجي الخام غير الأعضاء في أوبك يوم الثلاثاء.

ترشيحات

وكالة: اتفاق سعودي روسي على مواصلة الالتزام بخفض إنتاج النفط

السعودية وروسيا يناقشان خيارات تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
المالية السعودية تعلق على إتمام الطرح الأول للسندات المقومة باليورو

المالية السعودية تعلق على إتمام الطرح الأول للسندات المقومة باليورو

"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية

"الحوثيون" يعلنون إسقاط طائرة تابعة للتحالف العربي في السعودية

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 15 دولاراً مع بيانات اقتصادية سلبية

محدث.. أسعار الذهب ترتفع 15 دولاراً مع بيانات اقتصادية سلبية

السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها

السفارة السعودية في تركيا تحذر مواطنيها