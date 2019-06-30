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"أنصار الله" تطلق صاروخين على قوات سودانية ويمنية

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القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ "أنصار الله"على "تويتر"، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران، أن الجماعة أطلقت صاروخين محليي الصنع نوع "زلزال 1"مداهما 3 كيلو مترات"، على تجمعات عسكرية سودانية ويمنية شمال صحراء مديرية ميدي شمال غربي حجة.

© AP Photo / Hassan Ammar

وأشار المركز إلى مقتل وإصابة عسكريين يمنيين باستهداف "أنصار الله" تجمعات للجيش اليمني غرب مديرية حيران بقذائف الهاون.

وفي حيران أيضا، نصبت وحدة الهندسة في "أنصار الله" كمينا بعبوة ناسفة لآلية للجيش اليمني شرق مديرية حيران، أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها.

وعلى صعيد آخر، شن طيران التحالف 6 غارات على منطقة الجر في مديرية عبس شمال غربي حجة، حسب إعلام "أنصار الله".

ووفقا لموقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، استهدفت الغارات تحركات قتالية لجماعة أنصار الله جنوب مزارع الجر غرب مديرية عبس، وأسفرت عن إعطاب آلية ومقتل وجرح من كان على متنها.

وتستمر باليمن، منذ مارس / أذار 2015، المواجهات الحوثيين والجيش اليمني، مدعوما بالتحالف العربي بقيادة الساعي لإعادة الأراضي التي سيطرت عليها "أنصار الله" للحكومة المعترف بها دوليا.

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