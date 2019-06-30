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السعودية تبدأ تفعيل نظام إلكتروني جديد لاستقدام العمالة.. الاثنين

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السعودية تبدأ تفعيل نظام إلكتروني جديد لاستقدام العمالة.. الاثنين السعودية تبدأ تفعيل نظام إلكتروني جديد لاستقدام العمالة.. الاثنين

الرياض – مباشر: تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالمملكة العربية ، غداً الاثنين الأول من يوليو/تموز، الاعتماد الرسمي للعقد الموحد الإلكتروني للاستقدام، عبر بوابة "مساند".

وتتعدد حسنات ومزايا العقد الموحد بتنظيم العملية تطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية، وحفظ حقوق الطرفين، خصوصاً الطرف الثاني وهو صاحب العمل، وسيلغي عملية احتكار الجنسيات على مكاتب معينة.

كذلك سيساهم في تلافي الإجراءات التي قد تدعو إلى عدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد، كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة، حيث يفرض التحديث الجديد غرامات تصل إلى 30بالمائة على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يوماً.

كما منح العقد المحدّث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

بحسب الوزارة  يضم التحديث الجديد لمنصة "مساند"محرك بحث تفاعلياً يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها، والخدمة التي يقدمها شبيهه بتطبيقات ومواقع الطيران والفنادق، ويدعو إلى التنافس فيما بينهم لخدمة المواطن، حيث يعطيه خيارات متعددة، ويمكّنه من استعراض العروض المتوفرة للاستقدام وتصفية النتائج لغرض المقارنة من خلال تكلفة الاستقدام، ومدد الاستقدام، وسرعة رد وتفاعل المكاتب.

وأضافت الوزارة أن التحديث يوضح نسبة قبول المكاتب لطلبات الاستقدام وغيرها.

وكانت الوزارة شرعت في تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق بوابة "مساند" باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر منصة "مساند"، مما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني.

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