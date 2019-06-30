ريهام سعيد لأهالي الأطفال المرضى: "المرض مش هيعطلني عن خدمتكم"

قالت الإعلامية ريهام سعيد إن المرض لن يعيقها عن تأدية رسالتها من خلال برنامج "صبايا"، وطمأنت أهالي الأطفال المرضى عبر منشور كتبته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتبت ريهام سعيد قائلة: "وصلوا رسالتى لكل الناس وطمنوهم، بالنسبة لأهالي المائة طفل اللي مستنيين عمليات والولاد اللي المفروض يسافروا مايخافوش المرض مش هيعطلني ولآخر نفس إن شاء الله هنكون في خدمتهم، ماتقلقوش ربنا كبير".

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أصيبت مؤخرا بمرض خطير في وجهها، وناشدت جمهورها عبر حسابها على موقع إنستجرام الدعاء لها، حيث نشرت كلمات كالوصية وانهالت تعليقات الجمهور بالدعاء لها بالشفاء وتجاوز هذه المحنة.

الإعلامية ريهام سعيد قدمت برنامج صبايا الخير لسنوات طويلة عبر قناتي المحور والنهار وانتقلت لشبكة تليفزيون الحياة منذ فترة حيث تقدم عبر شاشتها برنامج صبايا.