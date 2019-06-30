"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018

الرياض – مباشر: أصدرت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تقريرها السنوي لعام 2018.

وأظهر التقرير، نمو إجمالي الأرباح إلى 285 مليون ريال بارتفاع نسبته 14 بالمائة عن العام 2017.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 6.9 بالمائة؛ لتصل إلى 583 مليون ريال، وسجلت الأرباح التشغيلية زيادة قدرها 29.2 بالمائة.

وشهد عام 2018 نمواً في عدد المستثمرين الأجانب المؤهلين الذي بلغ أكثر من 400 بالمائة، من 100 مستثمر في بداية العام إلى 500 مستثمرا بنهايته.

وتم إدراج 12 ورقة مالية، ليصل في نهاية العام عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إلى 190 ورقة مالية.

وتطرق التقرير لإعلان الشركة عن تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) وإطلاق المؤشر المتداول إم إس سي آي تداول 30 (إم تي 30) اللذين يشكلان قاعدة لسوق المشتقات المالية الذي أعلنت الشركة عن خططها لإطلاقه كأحد مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي المتضمنة في رؤية المملكة 2030.

وبدأت "تداول" في تنفيذ استراتيجية جديدة للخمس سنوات القادمة ابتداء من عام 2018 ؛ تقوم على 7 ركائز: تشمل تقديم مجموعة أوسع من الأدوات المالية والأسواق، كما تتضمن تطوير البنية التحتية للسوق ورفع كفاءتها وتحسين معلومات السوق.

وحققت الشركة العديد من الأهداف تضمنت استقطاب وتحفيز الكفاءات البشرية، وتمكين المرأة السعودية التي تمثل 23 بالمائة من إجمالي الموظفين و30 بالمائة من إجمالي المناصب القيادية.

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