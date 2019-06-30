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مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

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مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

كتب: محمود الرفاعى -

قالت مصادر مقربة من المطرب ، إنه لم يتزوج الفنانة دينا الشربيني رسميا حتى الآن، مشيرة إلى أنه ما زال متزوجا من زينة عاشور.

وأضافت المصار أن سجل عمرو دياب المدني، يظهر أنه تزوج مرتين، الأولى من الفنانة رضا وتاريخ انفصالهما عام 1994، والأخرى زينة عاشور.

وكانت صورة تجمع عمرو دياب ودينا الشربيني، ظهرا خلالها بملابس سهرة رسمية أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت البعض يتساءلون عن حقيقة زواجهما، بعد أن نشرها الهضبة.

صورة تجمع دينا الشربيني مع عمرو دياب في إسبانيا.. ومتابعون: "كده...

الموجز

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