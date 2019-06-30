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هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

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هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي هيئة السوق السعودية توافق على طرح 20%من رؤوم التجارية بالموازي

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة رؤوم التجارية؛ بطرح 2.3 مليون سهما من أسهمها بما يمثل 20 بالمائة من رأسمالها في السوق الموازية. 

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأحد، إن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

وأضافت هيئة السوق المالية، أن نشرة الإصدار سوف تنشر قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

وشددت الهيئة، على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

ولفتت، إلى أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على الطلب على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة ان قرار الموافقة يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأشارت هيئة السوق، إلى أن موافقتها على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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