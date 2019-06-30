الأرباح السنوية لـ"تهامة" ترتفع 14.9%

الرياض – مباشر: حققت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة) نموا بصافي الأرباح خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس/آذار 2019 بنسبة 14.9 بالمائة على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة 3.4 مليون ريال، مقارنة بـ 2.96 مليون ريال خلال السنة المالية 2017.

وارتفعت إيرادات الشركة 12.7 بالمائة بالعام المالي الماضي؛ إلى 80.6 مليون ريال، مقارنة بـ 71.5 مليون ريال بالعام المالي السابق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالعام المالي 2018 لعدة أسباب؛ أبرزها ارتفاع الإيرادات بنحو 9 ملايين ريال.

وقفزت أرباح الشركة بنسبة 87.5 بالمائة، خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى نحو 1.5 مليون ريال، مقابل 800 ألف ريال للربع الثالث من العام السابق.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.77 بالمائة لمستوى 39.10 ريالا.

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