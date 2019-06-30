قمة العشرين باليابان.. حصاد "مباشر"

القاهرة- مباشر: اختتمت أعمال الاجتماع الـ14 لقمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، بحضور قادة الدول، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم.

ويشارك في القمة قادة الدول العشرين، التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما يحضر الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تتم دعوتهم لحضور القمة، إلى جانب منظمات دولية وإقليمية.

وشهدت القمة العديد من القرارات على مستوى الاقتصاد العالمي، ولاسيما فيما يتعلق بأسواق النفط والاتفاق بين السعودية وروسيا على تمديد خفض الإنتاج لما بعد يونيو/حزيران الجاري، إلى جانب إعلان الرئيس الأمريكي استئناف المحادثات التجارية مع الصين ورفع الحظر على شركة هواوي الصينية.

وتأتي القمة العام الحالي في وقت يشهد فيه العالم تنامي حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما ستسعى الدول المشاركة إلى تهدئة التصعيد الحاصل.

يذكر أن "جي 20" تمثل نحو 66 في المئة من سكان العالم، و75 في المئة من التجارة الدولية، و80 في المئة من الاستثمارات العالمية، و85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

ويرصد "مباشر" التغطية الكاملة للقمة كالتالي:

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السيسي وولي العهد السعودي بقمة العشرين..مشاركة فعالة ولقاءات مكثفة

ولي العهد السعودي في قمة العشرين.. لقاءات واتفاقيات

رئيس الوزراء الياباني يُعلق على رؤية السعودية 2030

ولي عهد السعودية: مواجهة آثار التغيّر المناخي مطلبٌ عالمي

قمة العشرين تختتم أعمالها باليابان بتوافق حول الاقتصاد العالمي..والتجارة الحرة

ولي عهد السعودية يشارك في جلسة "تمكين المرأة اقتصادياً"..بقمة العشرين

ولي العهد السعودي يبحث تعزيز آفاق التعاون الاستثماري مع إندونيسيا

السعودية تبحث زيادة استثماراتها بجنوب أفريقيا والتعاون معها بالمجال العسكري

قبل تنحيها..ولي العهد السعودي يبحث مع "ماي" مستجدات الأوضاع بالمنطقة

السعودية والبنك الدولي يبحثان التعاون باستعدادات المملكة لاستضافة قمة العشرين

السعودية تبحث تعزيز سبل التعاون الاقتصادي مع البرازيل والأرجنتين

بوتين يؤكد لولي العهد السعودي أهمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك

ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية مع السيسي

على هامش قمة العشرين.. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس ترامب

السعودية: قضية التغير المناخي على أجندتنا خلال رئاسة مجموعة العشرين

ولي العهد السعودي: من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي

ولي العهد السعودي يطالب بتعزيز الثقة بالنظام التجاري المتعدد الأطراف

انطلاق قمة مجموعة العشرين محور الأسواق العالمية اليوم

مصر وروسيا تبحثان التعاون لتنمية القارة الأفريقية

السيسي يبحث مع رئيس الأرجنتين سبل دفع حركة التبادل التجاري

السيسي يشارك بجلسة عمل للمساواة بين الدول النامية والمتقدمة باليابان

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انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية

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