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درعا توقع على أطول رسالة سورية: "الجولان عربي سوري وسيبقى" (صور)

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وبحسب "سانا"، شاركت جهات رسمية وحزبية وشعبية في محافظة درعا اليوم بفعالية وطنية بعنوان "يلا سوا" لتوقيع أطول رسالة حب ووفاء للجولان السوري المحتل.

© Sputnik . Ali Hassoun

وكانت الفعالية انطلقت من محافظة السويداء تحت عنوان "الجولان عربي سوري وسيبقى" وحطت رحالها في درعا، ومن المخطط أن تجول مختلف المحافظات لجمع نحو 3 ملايين توقيع لتختتم بتسليم الرسالة لممثل هيئة الأمم المتحدة في دمشق.

ونقلت الوكالة تأكيد المشاركين على عودة الجولان السوري المحتل، ويشرف على الفعالية الرحالة إحسان جاد الله النصر الذي أشار إلى أن "توقيع أطول رسالة وفاء للجولان العربي السوري رد صريح وشعبي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد حول اعتبار الجولان السوري المحتل تابعا لكيان الاحتلال الإسرائيلي".

وكانت الفعالية انطلقت من محافظة السويداء في السادس والعشرين من شهريونيو/ حزيران الحالي.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.

SputnikNews

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