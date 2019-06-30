اعلان شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-03-31

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود سبب إرتفاع صافى الربح خلال السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة بشكل رئيسى إلي إرتفاع إلإيرادات بما يقارب 9 مليون ريال حيث إرتفعت إيرادات قطاع الإعلان بما يقارب 3.2 مليون ريال و قطاع التوزيع بما يقارب 7.6 مليون ريال بعد إعادة هيكلة و توسيع فريق المبيعات و إنخفاض إيرادات قطاع المكتبات و التجزئة بما يقارب 1.8 مليون ريال، إضافة إلى ذلك أنخفاض المصروفات العمومية و البيعية بما يقارب 3.4 مليون ريال و إنخفاض مخصص الزكاة بما يقارب 3.2 مليون ريال، تم مقابلة إرتفاع صافى الربح جزئيا بإنخفاض صافى الإيرادات الإخرى بما يقارب 1.5 مليون ريال حيث إنخفضت الإيرادات الإخري عن تسوية عقود إيجار مواقع إعلانية بما يقارب 3.5 مليون ريال بعد إستلام التسوية النهائية لبعض العقود، في مقابل إرتفاع الإيرادات الاخري عن إيرادات خدمات و تسوية أرصدة دائنة و مخصصات إنتفى الغرض منها بما يقارب 2 مليون ريال. كما إرتفعت تكلفة المبيعات بما يقارب 10 مليون ريال نتيجة لإرتفاع تكلفة مبيعات قطاع التوزيع بما يقارب 4 مليون ريال بعد إرتفاع المبيعات و إرتفاع كلفة إيرادات قطاع الإعلان بما يقارب 7.2 مليون ريال بعد زيادة وتدعيم كلفة تاجير المواقع الإعلانية لمقابلة مخاطر زيادة كلفة الإيجارات، في حين إنخفضت كلفة مبيعات قطاع المكتبات و التجزئة بما يقارب 1.1 مليون ريال نتيجة لإنخفاض المبيعات، كما حققت الشركة خلال االعام السابق ارباح من بيع حصتها فى شركة اد ارت مديان (شركة تابعة) بما يقارب 1.1 مليون ريال. إنخفضت حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة بما يقارب 1.7 مليون ريال، إضافة إلى إرتفاع المصروفات المالية بما يقارب 0.9 مليون ريال. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي المتحفظ ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي تضمن تقرير مراقب الحسابات التحفظات التالية : كما هو مبين فى الإيضاح رقم (7) لم نتمكن من تحديد أثر عدم إصدار القوائم المالية للشركات الزميلة، و لم تقم المجموعة بإثبات أية أرباح أو خسائر مقابل الاستثمار في الشركة المتحدة للاعلان المحدودة للسنوات المنتهية فى 2018 و 2017 و 2016 و 2015، و كذلك لم تقم المجموعة بإثبات أية أرباح أو خسائر مقابل الإستثمار لكل من شركة تهامة للإعلام المعاصر و شركة تهامة للإعلام الجديد للسنوات المنتهية فى 2018، كما قامت إدارة المجموعة بإثبات حصتها من أرباح الإستثمار بالشركة الزميلة شركة جى والتر تومسون مينا بناءاً على قوائم مالية معدة من قبل الإدارة، ولم نتمكن الحصول على أدلة مراجعة كافية و مناسبة بطريق مباشرة أو من خلال اجراءات مراجعة بديلة لتحديد حصة المجموعة من التغير فى صافى أصول الجهة المستثمر بها. و بالتالى فاننا غير قادرين على تحديد ما اذا كانت هناك ضرورة لاجراء أية تعديلات على القوائم المالية الموحدة. كما هو مبين في الإيضاح رقم (5/2/3) تتضمن القوائم المالية الموحدة استثمار فى شركة تابعة تتمثل في الشركة الدولية للخدمات الإعلانية المحدودة لم يتم توحيد قوائمها المالية لعدم إصدار القوائم المالية من سنة 2012 و ذلك لتوقف نشاط الشركة منذ تاريخ 16 نوفمبر 2011 . و بذلك لم نتمكن من الحصول على أدلة مراجعة كافية و مناسبة بطريقة مباشرة أو من خلال اجراءات مراجعة بديلة لتحديد مدي تأثير هذا الأمرعلى صحة القوائم المالية المفصح عنها. و بالتالى فاننا غير قادرين على تحديد ما اذا كانت هناك ضرورة لاجراء أية تعديلات على القوائم المالية الموحدة. عدم تأكد جوهري ذات العلاقة بالإستمرارية : نود ان نلفت الإنتباه للإيضاح رقم (4/2) و المرفق بالقوائم المالية الموحدة و المتعلق بإدارة السيولة، كما جاء فى الإيضاح رقم (4/2)، فإن تلك الأحداث أو الظروف تشير إلى عدم تأكد جوهري، و قد يلقي شك كبير بأن قدرة الشركة على البقاء كمنشأة مستمرة، و لم يتم تعديل رأينا فيما يتعلق بهذا الأمر. تضمن تقرير مراقب الحسابات لفت الإنتباه إلى ما يلي: نود أن نلفت الإنتباه إلى الايضاح رقم (22) حول القوائم المالية الموحدة و الذى يشير إلى أنه لم تقم كل من شركة مكتبات تهامة الحديثة و شركة تهامة الدولية للإعلان من تقديم إقراراتها الزكوية منذ التأسيس، كما لم تقم شركة استدامة العالمية للعقار من تقديم إقراراتها الزكوية منذ سنة 2013 . مع العلم أن ادارة الشركات التابعة قامت باحتساب مخصصات للزكاة سنويا. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة قامت المجموعة بالتطبيق المبكر للمعيار الدولى للتقرير المالي رقم (16) عقود الإيجار إعتبارا من 1إبريل 2018 بإستخدام منهجية التطبيق الكامل بأثر رجعي و من ثم فإن الأثر التراكمي لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم (16) تم الإعتراف به كتعديل على الرصيد الإفتتاحي للخسائر المتراكمة كما فى 1 إبريل 2018 مع تعديل معلومات المقارنة وبناء على ذلك تم إجراء بعض التغيرات في القوائم المالية للشركة في طريقة القياس والعرض والأفصاح للفترة الحالية وفترة المقارنة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية التي تبنتها، ووفقا لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية السعودية. كما تم إعادة تصنيف بعض مبالغ المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. معلومات اضافية تم إحتساب ربحية السهم للسنة الحالية بناء على صافى ربح الفترة العائد لمساهمي الشركة الأم و البالغ قدره 5.2 مليون ريال بناء على المتوسط المرجع لعدد الأسهم المصدرة كما فى 31 مارس 2019م و البالغ عددها 7,500,000 سهم، تم إحتساب ربحية السهم للعام السابق بناء على صافى ربح السنة العائد لمساهمي الشركة الأم و البالغ قدره 3.2 مليون ريال بناء على المتوسط المرجع لعدد الأسهم المصدرة كما فى 31 مارس 2018م و البالغ عددها 7,767,857 سهم حيث تم بتاريخ 13 ابريل 2017 تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء عدد 7,500,000 سهم ليصبح عدد الأسهم المصدرة بعد التخفيض 7,500,000 سهم. بلغت الخسائر المتراكمة 11.5 مليون ريال و بنسبة 15.3% من رأس المال كما فى 31 مارس 2019.
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