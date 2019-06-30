"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة

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قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها الأسبوع المقبل، ملف عدم تشغيل البوابات الالكترونية بمطار القاهرة الدولى على الرغم من افتتاحها منذ أكثر من أربعة أعوام، في ضوء طلب النائبة مى البطران.



وأضاف "صدقى" في تصريح لـ "اليوم السابع" أن طلب النائبة تضمن ضرورة تفعيل خدمة البوابات الإلكترونية للتماشي مع الاتجاه العام للدولة في التحول الرقمي في كافة القطاعات.



وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك طلب آخر للنائبة مى البطران أيضاً وستناقشه اللجنة، عن عدم التنسيق بين...