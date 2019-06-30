أخبار عاجلة

محدث.. أسعار الذهب تربح 15 دولاراً بعد بيانات اقتصادية -
مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التقديرات -
نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم -
صور.. "العدل السعودية" تُدشن خدمتين إلكترونيتين لتسهيل إجراءات التقاضي -
طلبيات المصانع الأمريكية تهبط بأكثر من التقديرات خلال مايو -
سيناتور جزائري يكشف مضمون خطاب الرئيس للشعب مساء اليوم -
لافروف يؤكد ضرورة الحوار بين الدول العربية وإيران لتعزيز الثقة والشفافية -
اسأل مع دعاء | سر السحري في الألياف الطبيعية لنقص الوزن معه د. خالد عبدالعزيز -
السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني -
8 الصبح - حلقة يوم الاربعاء بتاريخ 3/7/2019 الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. الموجز

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة

Google+ Print
"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة "سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة

مشاركة
قال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها الأسبوع المقبل، ملف عدم تشغيل البوابات الالكترونية بمطار القاهرة الدولى على الرغم من افتتاحها منذ أكثر من أربعة أعوام، في ضوء طلب النائبة مى البطران.
 
وأضاف "صدقى" في تصريح لـ "اليوم السابع" أن طلب النائبة تضمن ضرورة تفعيل خدمة البوابات الإلكترونية للتماشي مع الاتجاه العام للدولة في التحول الرقمي في كافة القطاعات.
 
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هناك طلب آخر للنائبة مى البطران أيضاً وستناقشه اللجنة، عن عدم التنسيق بين...

الموجز

مواضيع متعلقة
المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت