أخبار عاجلة

محدث.. أسعار الذهب تربح 15 دولاراً بعد بيانات اقتصادية -
مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التقديرات -
نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم -
صور.. "العدل السعودية" تُدشن خدمتين إلكترونيتين لتسهيل إجراءات التقاضي -
طلبيات المصانع الأمريكية تهبط بأكثر من التقديرات خلال مايو -
سيناتور جزائري يكشف مضمون خطاب الرئيس للشعب مساء اليوم -
لافروف يؤكد ضرورة الحوار بين الدول العربية وإيران لتعزيز الثقة والشفافية -
اسأل مع دعاء | سر السحري في الألياف الطبيعية لنقص الوزن معه د. خالد عبدالعزيز -
السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني -
8 الصبح - حلقة يوم الاربعاء بتاريخ 3/7/2019 الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. الموجز

لجنة النقل بالبرلمان تناقش اليوم ملفات السكة الحديد و"الطرق والكبارى"

Google+ Print
لجنة النقل بالبرلمان تناقش اليوم ملفات السكة الحديد و"الطرق والكبارى" لجنة النقل بالبرلمان تناقش اليوم ملفات السكة الحديد و"الطرق والكبارى"

مشاركة
قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع بدءاً اليوم الأحد، لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة التى قدمها الأعضاء في شأن أعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهيئة السكك الحديدية، بحضور عدد من المسئولين بالحكومة، لاسيما ممثلين عن وزارة النقل.
 
وفى سياق آخر، أكد "عبد الواحد" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التقرير النهائي في شأن مشروع قانون الملاحة الداخلية أمام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأن هيئة مكتب البرلمان وحدها صاحبة الاختصاص في تحديد موعد لمناقشته فى الجلسة...

الموجز

مواضيع متعلقة
المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت