لجنة النقل بالبرلمان تناقش اليوم ملفات السكة الحديد و"الطرق والكبارى"

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قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستجتمع بدءاً اليوم الأحد، لمناقشة العديد من طلبات الإحاطة التى قدمها الأعضاء في شأن أعمال الهيئة العامة للطرق والكبارى، وهيئة السكك الحديدية، بحضور عدد من المسئولين بالحكومة، لاسيما ممثلين عن وزارة النقل.



وفى سياق آخر، أكد "عبد الواحد" في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التقرير النهائي في شأن مشروع قانون الملاحة الداخلية أمام الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وأن هيئة مكتب البرلمان وحدها صاحبة الاختصاص في تحديد موعد لمناقشته فى الجلسة...