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للمحامين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لتجديد العضوية بالنقابة وتفادى الشطب

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للمحامين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لتجديد العضوية بالنقابة وتفادى الشطب للمحامين.. تعرف على الأوراق المطلوبة لتجديد العضوية بالنقابة وتفادى الشطب

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أكد صلاح صالح، رئيس لجنة تنقية الجداول بنقابة المحامين، إن اليوم الأحد، آخر موعد للتجديد لمن جدد آخر تجديد عام 2016، وأن من لم يقم بالتجديد يصدر قرار زوال بالنسبة له، مضيفًا أن النقيب العام سامح عاشور أصدر قرارا بتلقى الأوراق أمس واليوم، ومراجعة الأوراق خلال 10 أيام، حيث إن من يجتاز المراجعة يسمح له بالسداد.
وأضاف فى تصريحات له، أن الأوراق المطلوبة لتقديمها: "دليل اشتغال والتوكيل عن عام 2013 و2014 ، 2015 و 2016، ودليلين اشتغال عن 2017 ودليلين اشتغال عن عام 2018 وشهادة تحركات منذ عام 2007 حتى الآن، وبرنت تأمينات، وبطاقة الرقم القومى مدون فيها...

الموجز

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