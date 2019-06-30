أخبار عاجلة

محدث.. أسعار الذهب تربح 15 دولاراً بعد بيانات اقتصادية -
مخزونات النفط الأمريكية تهبط بأقل من التقديرات -
نشرة أخبار "مباشر" لأبرز الأحداث الاقتصادية بالسعودية.. اليوم -
صور.. "العدل السعودية" تُدشن خدمتين إلكترونيتين لتسهيل إجراءات التقاضي -
طلبيات المصانع الأمريكية تهبط بأكثر من التقديرات خلال مايو -
سيناتور جزائري يكشف مضمون خطاب الرئيس للشعب مساء اليوم -
لافروف يؤكد ضرورة الحوار بين الدول العربية وإيران لتعزيز الثقة والشفافية -
اسأل مع دعاء | سر السحري في الألياف الطبيعية لنقص الوزن معه د. خالد عبدالعزيز -
السفيرة عزيزة - أغاني في حب المنتخب المصري مع المطرب مروان الدكاني -
8 الصبح - حلقة يوم الاربعاء بتاريخ 3/7/2019 الحلقة كاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. الموجز

تفاصيل كليب "انساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد.. مفاجأة للجمهور

Google+ Print
تفاصيل كليب "انساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد.. مفاجأة للجمهور تفاصيل كليب "انساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد.. مفاجأة للجمهور

الموجز

طرح الفنان محمد رمضان، جزءًا من كواليس الكليب الغنائي "انساي"، قبل أيام، والذي يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المُقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ومن جانبه، قال مُغني الراب أحمد الشبكشي، ومؤلف الجزء الخاص بكلمات محمد رمضان، إنه بدأ التحضيرات على هذا العمل الغنائي، فور الانتهاء من أغنية "الملك"، والتي طُرحت في شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هذه الأغنية تختلف تمامًا عن الأغاني التي طرحها "رمضان" سابقًا وستكون بمثابة مفاجأة ضخمة للجمهور.

وأكد "الشبكشي"، أنه لم يواجه أي صعوبات في كتابة الأغنية: "لم تستغرق وقتًا طويلًا، حيث أُرسل لي الموسيقى الخاصة بالجزء الخاص بمحمد رمضان، وبدأنا في تسجيلها، لافتًا إلى أنه ليس له علاقة بالجزء الخاص بكلمات سعد المجرد، والذي سجلها في المغرب".

وأوضح أن الكليب تم تصويره في فرنسا، قبل شهر تقريبًا، وهو في مرحلة المونتاج حاليًا، بينما موعد طرحه النهائي، لم يُحدد بعد.

الموجز

مواضيع متعلقة
المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

المطرب محمد فؤاد ينهار بالبكاء على الهواء بعد وفاة الفنان عزت أبو عوف

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

بمشاركة خالد أبو النجا.. مؤامرة ضد مصر من لندن

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

أحمد السقا: أنا كسبت الرهان يا منى زكي.. وأنا مستني

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت

لماذا تزوج «مديرة أعماله» .. عزت أبوعوف و«فاطيما».. قصة حب كتب نهايتها الموت