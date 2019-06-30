تفاصيل كليب "انساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد.. مفاجأة للجمهور

الموجز

طرح الفنان محمد رمضان، جزءًا من كواليس الكليب الغنائي "انساي"، قبل أيام، والذي يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ومن المُقرر إطلاقها خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ومن جانبه، قال مُغني الراب أحمد الشبكشي، ومؤلف الجزء الخاص بكلمات محمد رمضان، إنه بدأ التحضيرات على هذا العمل الغنائي، فور الانتهاء من أغنية "الملك"، والتي طُرحت في شهر أغسطس الماضي، مؤكدًا أن هذه الأغنية تختلف تمامًا عن الأغاني التي طرحها "رمضان" سابقًا وستكون بمثابة مفاجأة ضخمة للجمهور.

وأكد "الشبكشي"، أنه لم يواجه أي صعوبات في كتابة الأغنية: "لم تستغرق وقتًا طويلًا، حيث أُرسل لي الموسيقى الخاصة بالجزء الخاص بمحمد رمضان، وبدأنا في تسجيلها، لافتًا إلى أنه ليس له علاقة بالجزء الخاص بكلمات سعد المجرد، والذي سجلها في المغرب".

وأوضح أن الكليب تم تصويره في فرنسا، قبل شهر تقريبًا، وهو في مرحلة المونتاج حاليًا، بينما موعد طرحه النهائي، لم يُحدد بعد.