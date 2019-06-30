سوق الأسهم السعودية يسجل الارتفاع الرابع على التوالي

الرياض – مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الأحد، آخر جلسات شهر يونيو، على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي؛ بدعم مباشر من مكاسب أغلب القطاعات والتي تصدرها قطاع الخدمات الاستهلاكية، والتأمين، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الإغلاق باللون الأخضر.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي على ارتفاع نسبته 0.29 بالمائة، ليصعد لمستوى 8821.76 نقطة، بعد مكاسب بلغت 25.15 نقطة.

وبلغت قيمة السيولة في السوق بتعاملات اليوم 2.509 مليار ريال، من خلال التداول على 109.289 مليون سهم عبر تنفيذ 89.402 ألف صفقة.

ودعم مواصلة المؤشر الرئيسي للسوق مكاسبه بالختام للجلسة الرابعة على التوالي ارتفاع أغلب القطاعات؛ من خلال مكاسب قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.33 بالمائة؛ مدفوعاً بسهم "سيرا" بنسبة 2.17 بالمائة، كما سجل سهم "الوطنية للتعليم" ارتفاعاً بنسبة 2.27 بالمائة.

وجاء قطاع التأمين بالمرتبة الثانية للارتفاعات بنحو 1.15 بالمائة، يليه الطاقة بـ 0.93 بالمائة.

وتراجعت 3 قطاعات؛ أبرزها المرافق والمنافع بنسبة 0.64 بالمائة، وتجزئة الأغذية بنحو 0.33 بالمائة، والسلع طويلة الأجل بنحو 0.04 بالمائة.

وكان سهم "الراجحي" الأنشط بالسيولة بقيمة 299.028 مليون ريال، و"دار الأركان" بالكميات بـ 11.305 مليون سهم.

وعلى مستوى مؤشر السوق الموازي- نمو، أنهى التعاملات على ارتفاع بنحو 1.87 بالمائة ليرتفع للجلسة الثانية على التوالي لمستوى 3702.23نقطة، بعدما حصد 68.06 نقطة.

وبلغت السيولة بالموازي 8.13 مليون ريال، من خلال التداول على 506.98 ألف سهم.

وتصدر "بحر العرب" ارتفاعات الموازي بنسبة 18.50 بالمائة، يليه "أبومعطي" بنحو 9.38 بالمائة.

وسيطر "بحر العرب" على السيولة والكميات بقيمة 2.537 مليون ريال، من خلال 215.061 ألف سهم.

أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات اليوم الخميس على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي؛ بدعم مباشر من مكاسب أغلب القطاعات والتي تصدرها البنوك الأعلى وزنا بالمؤشر، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الإغلاق باللون الأخضر متجاهلا خسائره بجلسة الأربعاء.

وأغلق المؤشر الرئيسي للسوق- تاسي على ارتفاع نسبته 1.26 بالمائة، ليصعد لمستوى 8796.61 نقطة، بعد مكاسب بلغت 109.53 نقطة.

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