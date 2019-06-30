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إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

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إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد. إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-09-25 الموافق 2019-05-30 التغير الحاصل على التطوير إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 30 مايو 2019 بشأن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري عن عدم تمكنها - خلال شهر يونيو 2019- من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019، وذلك نظراً لعدم تمكن الشركة - حتى تاريخه- من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على النحو الوارد بإعلان الشركة المنشور على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 30 يونيو 2019.

وتتوقع الشركة نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 خلال شهر يوليو 2019 بمشيئة الله تعالى، وذلك بعد نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

الأثر المالي للتغير الحاصل يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه. معلومات اضافية تؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31/03/2019 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

مباشر (اقتصاد)

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