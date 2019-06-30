اعلان صندوق سويكورب وابل ريت عن الحصول على إعلان شركة سويكورب عن حصول صندوق سويكورب وابل ريت على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري

بند توضيح مقدمة تعلن شركة سويكورب عن حصول صندوق سويكورب وابل ريت على اتفاقية تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من البنك الأهلي التجاري على النحو التالي: تاريخ الحصول على التمويل 1440-10-23 الموافق 2019-06-26 الجهة الممولة البنك الأهلي التجاري قيمة التمويل 1,400,000,000 ريال سعودي مدة التمويل 7 سنوات الضمانات المقدمة مقابل التمويل تم الحصول على التسهيلات بضمان رهن للعقارات الهدف من التمويل يهدف الصندوق من الحصول على هذه التسهيلات إلى تمويل خططه التوسعية من خلال الاستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل والتي تتواجد بشكل رئيسي داخل المملكة العربية السعودية ما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وذلك في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع استراتيجية استثمار الصندوق ليعود ذلك بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية من خلال الفارق بين دخل العقارات الجديدة وتكلفة التسهيلات. أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية معلومات اضافية يتم سحب التمويل خلال سنة من تاريخ الاتفاقية. على أن يتم سداد كامل قيمة التمويل المسحوبة دفعة واحدة في نهاية فترة التمويل (7 سنوات). خلال فترة سريان الاتفاقية يتم سداد تكلفة التمويل للمبلغ المسحوب فقط.
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