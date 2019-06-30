اعلان صندوق سويكورب وابل ريت عن الحصول على إعلان شركة سويكورب عن حصول صندوق سويكورب وابل ريت على تسهيلات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي من البنك الأهلي التجاري