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إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.

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إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد. إعلان إلحاقي من شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري بخصوص عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد.
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-09-25 الموافق 2019-05-30 التغير الحاصل على التطوير الحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 30 مايو 2019 بشأن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) في الوقت المحدد، تعلن شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري أنها قد تلقت خطاباً من مراجعي حسابات الشركة بتاريخ 23 يونيو 2018 مرفقاً به مسودة التقرير حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وقد تضمن هذا الخطاب طلباً من مراجعي الحسابات بتزويدهم بعدد من المستندات والمعلومات حتى يتسنى قيامهم بإصدار تقريرهم النهائي، ولا تزال إدارة الشركة بصدد تزويد مراجعي الحسابات بتلك المتطلبات فضلاً عن مناقشة ما تضمنه مسودة التقرير، وهو الأمر الذى أدى إلى عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 على موقع السوق المالية السعودية (تداول) خلال الفترة الزمنية المتوقعة الواردة بإعلان الشركة المنشور بتاريخ 30 مايو 2019.

وتتوقع الشركة نشر قوائمها المالية المشار إليها قبل منتصف شهر يوليو 2019، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات في هذا الصدد فور توفرها.

الأثر المالي للتغير الحاصل يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على عدم التمكن من نشر النتائج المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد، وسوف يتم الإفصاح عن هذا الأثر- إن وجد- في حينه. معلومات اضافية تؤكد الشركة أن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية السنوية المنتهية في 31/12/2018 في الوقت المحدد إنما يعود فقط لأمر إجرائي يتعلق بعملية المراجعة على نحو ما ورد أعلاه، ولا يتعلق بعمليات الشركة التشغيلية.

كما تود الشركة التوضيح بأنه سينطبق عليها "إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة وفقاً لقواعد الادراج" والمعلن عن نشرها على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 25 مارس 2019.

مباشر (اقتصاد)

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