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الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

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الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة الصناعات العسكرية السعودية تتفق مع 3شركات كورية لإنشاء مشروع بالمملكة

الرياض- مباشر: أعلنت الشركة للصناعات العسكرية "سامي"، اليوم الأحد،  عن توقيع مذكرة إتفاق مع 3 شركات تابعة لمجموعة هانوا الكورية الجنوبية الضخمة، وهي شركة "هانوا" وشركة "هانوا للدفاع"، وشركة "هانوا للأنظمة".

وأضاف بيان الشركة بحسب وكالة "واس"، إن الاتفاق يهدف إلى بحث إمكانية إقامة مشروع مشترك في المملكة، في خطوة لتعزيز التزامها بتوطين التصنيع العسكري السعودي.

ووقع مذكرة الاتفاق الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أندرياس شوير، والرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع سونغ سو لي والذي يمثل شركات هانوا.

ومن المقرر أن يتأسس المشروع المقترح كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحت اسم مبدئي هو "شركة سامي-هانوا لأنظمة الذخائر" وأن تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.

وسيتم التركيز في المراحل الأولية من المشروع على تصنيع وبيع الذخائر داخل المملكة .

وسيتم خلال المراحل اللاحقة للمشروع المشترك، تقييم إمكانية تعزيز القدرة التقنية للمشروع وتوسيع خطوط الإنتاج لتشمل الذخائر والأسلحة، والصواريخ، وأنظمة المدفعية، ومركبات القتال "الاشتباك"، وأنظمة الدفاع، والأنظمة البحرية، بالإضافة الى أنظمة القيادة والسيطرة والاتـصالات والحاسب الآلي والاستخبارات C4I، وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع ISR.

و أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية أن الاتفاقية تهدف الى تعزيز الصناعات الجوية والعسكرية في المملكة.

وأشار الى أن الجهود الكبيرة التي بذلتها شركات هانوا على مدى أكثر من 60 عاماً أسهمت في توطين المنتجات الدفاعية المستوردة من الخارج في تحقيق الاكتفاء الذاتي عسكرياً لجمهورية كوريا وتعزيز نموها الاقتصادي.

وقال سونغ سو لي الرئيس التنفيذي لشركة هانوا للدفاع: "لقد عملنا جاهدين للتوصل إلى هذا التعاون المشترك في سبيل توطين مجموعة واسعة من منتجات ’هانوا‘ الدفاعية، وذلك بدءاً من الذخائر، مروراً بالأنظمة الأرضية، ووصولاً إلى الإلكترونيات الدفاعية.

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