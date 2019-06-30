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إنفوجرافيك: كيف تحضّر السعودية لقمة مجموعة العشرين في الرياض؟

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الرياض- مباشر: تستعد المملكة العربية لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين خلال العام القادم 2020.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية الإنفوجرافيك التالي عن تحضيرات انعقاد القمة:

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مباشر (اقتصاد)

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