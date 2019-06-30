إنفوجرافيك: كيف تحضّر السعودية لقمة مجموعة العشرين في الرياض؟
الرياض- مباشر: تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة قمة مجموعة دول العشرين خلال العام القادم 2020.
وأصدرت وزارة الخارجية السعودية الإنفوجرافيك التالي عن تحضيرات انعقاد القمة:
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