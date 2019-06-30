إعلان إلحاقي من شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن آخر التطورات في قضيتها المرفوعة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

التغير الحاصل على التطوير تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بأنها قد تبلغت بتاريخ 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م من مكتب المستشار القانوني المكلف بمتابعة القضية بحضوره لدى الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرياض جلسة دعوى الاستئناف رقم (9083/ق) المقدمة من قبل الشركة المقامة ضد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في يوم الاحد 1440/10/27هـ الموافق 2019/06/30م، وفي هذه الجلسة وبعد إثبات حضور الطرفين، حكمت الدائرة برفض طلب الاستئناف المقدم من الشركة وتأييد الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بتاريخ 1440/05/08هـ الموافق 2019/01/14م في القضية رقم (3215) لعام 1439هـ.

وسوف يكون موعد إستلام الحكم في يوم الاثنين الموافق 1440/11/12هـ الموافق 2019/07/15م.

والله ولي التوفيق.