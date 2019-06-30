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"المالية السعودية" تُطلق خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات عبر قنواتها الاتصالية

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"المالية السعودية" تُطلق خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات عبر قنواتها الاتصالية "المالية السعودية" تُطلق خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات عبر قنواتها الاتصالية

الرياض- مباشر: قال مدير عام العناية بالعملاء بوزارة المالية محمد الدوسري، إن خدمة الاستعلام واسترداد المدفوعات الحكومية قد تم نقلها بالتنسيق مع مركز الاتصال الوطني "آمر" إلى مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية.

وأضاف الدوسري وفقاً لما جاء على وكالة الأنباء السعودية، "واس"، أن مركز الاتصال الموحد للعناية بعملاء وزارة المالية فتح خمسة قنوات اتصالية لتقديم خدماته للعملاء.

وأوضح أن استرداد المدفوعات الحكومية المتاحة في الوقت الحالي هي مدفوعات وزارة الداخلية متمثلة في رسوم الوافدين والجوازات السعودية والاستقدام والمرور "المخالفات المرورية، والمركبات، ورخص القيادة" والأحوال المدنية.

وأبان أن هذه الخدمة تضاف إلى عدة خدمات تقدمها وزارة المالية منها خدمات اعتماد وخدمة الاستعلام عن الاعفاء من القروض، والاستعلام عن أوامر الدفع، والاستعلام لمراجعي الإدارة العامة للمصروفات، والاستفسار عن المقررات والقواعد بالإضافة لثلاثة قنوات الكترونية وهي خدمات الاستعلام الالكترونية على موقع الوزارة ومنصة اعتماد ومنصة الأفراد.

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