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حزب المؤتمر: نعمل على توعية الشارع بمخاطر جماعة الإخوان المستمرة حتى الآن

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حزب المؤتمر: نعمل على توعية الشارع بمخاطر جماعة الإخوان المستمرة حتى الآن حزب المؤتمر: نعمل على توعية الشارع بمخاطر جماعة الإخوان المستمرة حتى الآن

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أكد الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، أن الحزب بدأ منذ الجمعة الماضية فى تنظيم احتفالات بعدد من محافظات الجمهورية لإحياء الذكرى السادسة لـثورة 30 يونيو، والتعريف بأحداثها وأسباب اندلاعها لإسقاط نظام فاشى تجنى على الشعب المصرى.
وأضاف "صميدة" أن الحزب كلف أماناته بالمحافظات على تنظيم ندوات تثقيفية للتعريف بأحداث الثورة، وتوعية الشباب بحقيقة حكم الإخوان، وما عملوا عليه من إقصاء الأحزاب والحكم المنفرد والمساس باستقلال القضاء.
وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن الندوات تشمل أيضا العمل على توعية الشباب، بأنه ما زال لدينا عدو داخلى...

الموجز

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