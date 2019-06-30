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كلهم باعوك يا أردوغان.. حزب باباجان يستقبل المنشقين من حزب العدالة والتنمية

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كلهم باعوك يا أردوغان.. حزب باباجان يستقبل المنشقين من حزب العدالة والتنمية كلهم باعوك يا أردوغان.. حزب باباجان يستقبل المنشقين من حزب العدالة والتنمية

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فى ظل الأزمات الداخلية والانشقاقات التى يشهدها حزب العدالة والتنمية فى تركيا، على يد رجب طيب أردوغان ، بسبب الممارسات الخاطئة والكاذبة، كشف وزير الثقافة والسياحة السابق، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، أرطغرول جوناى، أنه كان يحضر اجتماعات باباجان الخاصة بحزبه الجديد، من حين لآخر.
وأكد جوناى، أن تأسيس الحزب الجديد سيشهد انتقال عدد من قيادات العدالة والتنمية، قائلًا: “على باباجان سيكون المتحدث الإعلامي باسم اللجنة الخماسية، مشيرا فى تصريحات نقلتها جريدة الزمان التركية، إلى أن هناك دعوة لعدد كبير من العلماء في الخارج،...

الموجز

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