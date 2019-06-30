%122.6 نمواً بالتمويل العقاري بالسعودية خلال مايو على أساس سنوي

السيد جمال:

الرياض – مباشر: ارتفع حجم التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، المُقدم من المصارف وشركات التمويل، خلال شهر مايو/ أيار 2019 على أساس سنوي؛ بنسبة وصلت إلى 122.65 بالمائة، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وبزيادة بلغت قيمتها 3.114 مليار ريال.

وزاد إجمالي قيمة تمويل السعوديين لشراء مسكن جديد للأفراد، وفقا لمسح لـ"مباشر" يستند لبيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إلى 5.635 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة بـ 2.539 مليار ريال في شهر مايو/أيار من عام 2018.

وعلى أساس شهري، انخفضت قيمة القروض العقارية المقدمة للأفراد بالمملكة لشراء مسكن جديد بنحو 11.9 بالمائة مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2019، والتي بلغت خلاله 6.419 مليار ريال، بتراجع قيمته 766 مليون ريال.

وأصدرت "ساما"، في مايو/أيار 2018، تعليمات جديدة إلزامية على البنوك والمصارف وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة لتقديم التمويل العقاري للأفراد.

وأكدت "ساما" على عدم إبرام أي عقد تمويل عقاري للأفراد إلا بعد استيفاء تلك التعليمات وتوثيق ذلك في ملف التمويل.

وجاء الارتفاع الملحوظ بتمويل السعوديين لشراء مسكن جديد في مايو/أيار الماضي؛ مع زيادة قيمة القروض الممنوحة من المصارف بنسبة 130.3 بالمائة على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 2.935 مليار ريال.

وبلغت القروض الممنوحة من المصارف 5.187 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة بـ 2.252 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

وبالمثل، زادت قيمة القروض الممنوحة من شركات التمويل بنسبة 62.4 بالمائة؛ إلى 466 مليون ريال، مقارنة بـ 287 مليون ريال في مايو-أيار 2018.

وكشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، أواخر مايو/أيار 2019، عن خفض معدل النسبة السنوي للربح على التمويلات العقارية طويلة الأجل؛ من خلال معدل ربح ثابت تقدمه للممولين العقاريين المؤهلين، من قبل شركات وبنوك تمويل القروض الشريكة.

وقالت الشركة، إن ذلك يأتي لدعم استقرار ونمو سوق العقار الثانوي ولزيادة السيولة وتسهيل الوصول الى مصادر التمويل المحلية والدولية، وذلك بالتزامن مع إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي في نشرتها الإحصائية الجديدة عن تسجيل رقم قياسي جديد للقروض العقارية خلال الشهر الماضي.

قفزة بالقروض 212 بالمائة

وارتفع إجمالي عدد القروض العقارية المقدمة من جانب المصارف وشركات التمويل بالمملكة بنسبة وصلت إلى 212.17 بالمائة في مايو/أيار 2019، وبزيادة 8.801 ألف عقد جديد مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018.

ووصل إجمالي العقود الممولة إلى 12.949 ألف عقد جديد في الشهر الماضي، مقارنة بعددها البالغ 4.148 ألف عقد شراء في مايو/أيار من العام 2018.

وانخفضت القروض الممنوحة بنحو 10.1 بالمائة وبواقع 1.45 ألف قرض مقارنة بالشهر السابق – أبريل/نيسان 2019 – والتي بلغت خلاله 14.398 ألف قرضا.

أغلب القروض لشراء الفيلل

واستحوذت القروض المقدمة للسعوديين خلال مايو/أيار 2019 لشراء الفيلل على النصيب الأكبر؛ بقيمة 4.604 مليار ريال، مقارنة بـ 2.093 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018، بزيادة 119.97 بالمائة.

وبلغت قيمة القروض لشراء الشقق 689 مليون ريال، مقارنة بـ 268 مليون ريال في الشهر المماثل من 2018.

وتم تمويل شراء أراض بقيمة 360 مليون ريال، مقابل 179 مليونا في شهر مايو/أيار 2018.

وخلال أبريل/نيسان 2019، سجل التمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية نموا ملحوظا لى أساس سنوي؛ بنسبة وصلت إلى 134.7 بالمائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة 3.684 مليار ريال.

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