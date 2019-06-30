السيسي في ذكرى 30 يونيو: مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للإرهاب (فيديو)

"وقال السيسي خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو/حزيران، اليوم الأحد، "إن الجماعات الإرهابية اعتقدت أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، مشيرا إلى أن العملية الشاملة في سيناء مستمرة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف: "خضنا العملية الشاملة في سيناء للقضاء على قوى الشر والظلام، ونجح رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الوطن وصون كرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان وسط محيط إقليمي شديد الخطورة".

"وأضاف أن "ثورة 30 يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، مشيرا إلى أن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن.

وذكر أنه "في مثل تلك الأيام التي لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، انتفض الشعب مدافعا عن أعز قيمه، وهي وطنيته وهويته المصرية الأصيلة، مضيفا أنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام، لكنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن "تخرج العزيمة والإرادة.

وأوضح السيسي أن الشعب المصري رسم في ثورة 30 يونيو طريقنا نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد وبناء مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة.

وتابع: "وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد".