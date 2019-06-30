أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السيسي في ذكرى 30 يونيو: مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للإرهاب (فيديو)

Google+ Print
السيسي في ذكرى 30 يونيو: مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للإرهاب (فيديو) السيسي في ذكرى 30 يونيو: مصر نجحت في تدمير البنية التحتية للإرهاب (فيديو)

"وقال خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو/حزيران، اليوم الأحد، "إن الجماعات الإرهابية اعتقدت أن إرهابهم الأسود سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، مشيرا إلى أن العملية الشاملة في سيناء مستمرة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف: "خضنا العملية الشاملة في سيناء للقضاء على قوى الشر والظلام، ونجح رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في حماية الوطن وصون كرامته، حتى أصبحت يشار إليها بالبنان وسط محيط إقليمي شديد الخطورة".

"وأضاف أن "ثورة 30 يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، مشيرا إلى أن ولاء المصريين لمصر ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية هي حقائق لا تتغير بفعل الزمن.

وذكر أنه "في مثل تلك الأيام التي لا تزال حية في ذاكرة هذا الجيل، انتفض الشعب مدافعا عن أعز قيمه، وهي وطنيته وهويته المصرية الأصيلة، مضيفا أنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي أحاطت بتلك الأيام، لكنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن "تخرج العزيمة والإرادة.

وأوضح السيسي أن الشعب المصري رسم في ثورة 30 يونيو طريقنا نحو التنمية والنهوض بالاقتصاد وبناء مستقبل أفضل له ولأجياله القادمة.

وتابع: "وضعنا أسسا متينة وراسخة لاقتصاد حديث متقدم، وواجهنا الأوضاع الراكدة، واتخدنا القرارات الصعبة من أجل بناء الاقتصاد".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019

#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي

#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي

#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده

#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019