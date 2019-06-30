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مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 21% في مايو 2019

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مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 21% في مايو 2019 مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 21% في مايو 2019

الرياض ـ مباشر: ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع في بنسبة 20.64 بالمائة خلال شهر مايو / أيار 2019، مقارنة بالشهر نفسه من 2018.

وكشفت التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن ارتفاع قيمة عمليات نقاط البيع إلى 27.82 مليار ريال في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 23 مليار ريال في مايو / أيار من العام 2018.

وارتفع عدد عمليات نقاط البيع المنفذة خلال مايو / أيار 2019، بنحو 47.7 بالمائة، إلى 126.95 مليون عملية، مقارنة بـ 85.96 مليون عملية تم تنفيذها في مايو / أيار 2018.

وعلى مستوى عدد الأجهزة المستخدمة في تنفيذ العمليات، فقد ارتفعت إلى 382.2 ألف جهاز في الشهر الماضي، مقارنة بـ 323.56 ألف جهاز في الشهر نفسه من العام الماضي، بارتفاع بلغ نحو 18 بالمائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 15.3 بالمائة، خلال مايو / أيار الماضي، مقارنة بمبيعات شهر أبريل / نيسان، التي بلغت 24.13 مليار ريال.

وصعد عدد عمليات نقاط البيع في مايو / أيار 2019، نحو 4.46 بالمائة، مقارنة بالشهر السابق، الذي سجل 121.5 مليون عملية.

أما عدد الأجهزة، فقد سجل ارتفاعا نسبته 2.3 بالمائة، مقارنة بمستوياتها في شهر أبريل / نيسان الماضي، التي بلغت 373.6 ألف جهاز.

وارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع في السعودية خلال شهر أبريل/نيسان الماضي نحو 24.4 بالمائة على أساس سنوي، بزيادة قيمتها 4.729 مليار ريال.

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مباشر (اقتصاد)

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