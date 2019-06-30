أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام (صور)

Google+ Print
محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام (صور) محمد بن سلمان يزور متحف هيروشيما التذكاري للسلام (صور)

واطلع على الصور التي تظهر مدينة هيروشيما قبل تعرضها للقصف بقنبلة ذرية وبعد ذلك في عام 1945، والدمار الكبير الذي أحدثته آنذاك.

كما شاهد العديد من الصور، التي تظهر تاريخ المدينة قبل وبعد الحرب العالمية الثانية، بالإضافة إلى بعض الصور من العصر الذري والجهود من أجل السلام الدولي، ونماذج توضح الأضرار التي لحقت بالمدينة، وبعض الشواهد المادية مثل الملابس والساعات، والأمتعة الشخصية الأخرى التي كان يرتديها ضحايا القنبلة، بالإضافة إلى الحياة في المدينة بعد تطورها.

كما أنه التقى إحدى الناجيات من الحرب والقنبلة النووية، حيث تحدثت إليه عن تجربتها قبل وبعد سقوط القنبلة الذرية.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم

آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم

صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة

صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة