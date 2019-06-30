أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

"فى 8 نقاط ".. تعرف على خطط تطوير ميناء دمياط بالعام الجديد

Google+ Print
"فى 8 نقاط ".. تعرف على خطط تطوير ميناء دمياط بالعام الجديد "فى 8 نقاط ".. تعرف على خطط تطوير ميناء دمياط بالعام الجديد

مشاركة
استعرض تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، خطة الهيئة العامة لميناء دمياط خلال العام المالى الجديد 2019/2020، والتى تستهدف إدارة وتشغيل الميناء حركة السفن بالميناء.
 
 
- برنامج إدارة حركة السفن بالميناء ويهدف الى وضع منظومة إدارة حركة السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وتقديم الخدمات البحرية التى تطلبها السفن من ارشاد بحرى طبقا لقواعد النقل البحرى الدولى من خلال القوانين واقرارات الوزارية اتى تنظم هذا الأمر ومن هذه الخدمات خدمة ارشاد السفن ورسو السفن على الأرصفة والمراسى...

الموجز

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة