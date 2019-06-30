"فى 8 نقاط ".. تعرف على خطط تطوير ميناء دمياط بالعام الجديد

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استعرض تقرير لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، خطة الهيئة العامة لميناء دمياط خلال العام المالى الجديد 2019/2020، والتى تستهدف إدارة وتشغيل الميناء حركة السفن بالميناء.





- برنامج إدارة حركة السفن بالميناء ويهدف الى وضع منظومة إدارة حركة السفن القادمة والمغادرة من وإلى الميناء وتقديم الخدمات البحرية التى تطلبها السفن من ارشاد بحرى طبقا لقواعد النقل البحرى الدولى من خلال القوانين واقرارات الوزارية اتى تنظم هذا الأمر ومن هذه الخدمات خدمة ارشاد السفن ورسو السفن على الأرصفة والمراسى...