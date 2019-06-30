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تطورات جديدة في حالة ريهام سعيد الصحية

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تطورات جديدة في حالة ريهام سعيد الصحية تطورات جديدة في حالة ريهام سعيد الصحية

الموجز

كشفت الصفحة الرسمية لبرنامج ريهام سعيد "صبايا"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية للإعلامية ريهام سعيد بعد إعلان إصابتها ببكتيريا في الوجه.

وذكرت الصفحة عبر منشور في الساعات الأولى من اليوم الأحد أن "ريهام أصيب بميكروب فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب".

وأضافت: "يتخوف الأطباء من وصول البكتيريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المقبلة، حتى لا تنتشر تلك البكتيريا فى الجسم ويصعب السيطرة عليها".

وتابعت: "ومن المقرر أن تظل ريهام تحت الملاحظة لمدة أسبوعين من أجل تخطى مرحلة الخطر، حيث تم منع الزيارة عنها".

كانت الإعلامية ريهام سعيد أعلنت إصابتها بمرض، وطلبت من جمهورها الدعاء لها، وذلك من خلال صفحتها الرسمية على "إنستجرام".
 

الموجز

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