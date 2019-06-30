حقوقى: قطر قدمت تمويلًا مفتوحًا للمنظمات الحقوقية لتحسين صورة تنظيم الحمدين

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أكد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى بجنيف، أن من يتابع جيدا أسلوب دولة قطر من بداية تأسيسها وهو حديث العهد يكتشف أنها أعتمدت بشكل كبير على استخدام الطرق المشروعة والغير مشروعة فى كثير من الأوقات لتحقيق أجندتها الخاصة، والتى تحمى بها مصالحها الاقتصادية والسياسية فى المنطقة دون النظر لمصالح دول التعاون الخليجى وأمنها القومى برغم أنها جزء منه.



وأضاف رئيس المنتدى العربى الأوروبى بجنيف، أن القوة المالية التى تمتعت بها قطر فى وقت سابق جعلت الدوحة تحلم بدور قيادى وسياسى فى المنطقة على غرار الدول الكبيرة، وهو الأمر...