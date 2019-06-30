"أرامكو" السعودية تحدد سعر بروبان يوليو عند 375 دولاراً للطن

الرياض- مباشر: قالت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأحد، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يوليو/ تموز المقبل عند 375 دولارا للطن لتنخفض من 430 دولارا في يونيو/حزيران الجاري.

ووفقاً لوكالة رويترز، حددت الشركة سعر البوتان عند 355 دولارا للطن، انخفاضا من 415 دولارا في الشهر السابق.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

ترشيحات:

30 سهما تقتنص 83% من المؤشر السعودي.. و"الأهلي" يتخطى "سابك"

ولي العهد السعودي: من الضروري معالجة القضايا الضريبية للاقتصاد الرقمي

على هامش قمة العشرين.. ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس ترامب

ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأحداث الإقليمية مع السيسي

بوتين يؤكد لولي العهد السعودي أهمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك

وكالة: اتفاق سعودي روسي على مواصلة الالتزام بخفض إنتاج النفط