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"أرامكو" السعودية تحدد سعر بروبان يوليو عند 375 دولاراً للطن

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"أرامكو" السعودية تحدد سعر بروبان يوليو عند 375 دولاراً للطن "أرامكو" السعودية تحدد سعر بروبان يوليو عند 375 دولاراً للطن

الرياض- مباشر: قالت شركة أرامكو ، اليوم الأحد، إنها حددت سعر بيع البروبان في عقد يوليو/ تموز المقبل عند 375 دولارا للطن لتنخفض من 430 دولارا في يونيو/حزيران الجاري.

ووفقاً لوكالة رويترز، حددت الشركة سعر البوتان عند 355 دولارا للطن، انخفاضا من 415 دولارا في الشهر السابق.

سعر بروبان أرامكو معيار قياسي لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

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