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مؤسسة النقد تدرس الترخيص لبنكين سعوديين جديدين

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مؤسسة النقد تدرس الترخيص لبنكين سعوديين جديدين مؤسسة النقد تدرس الترخيص لبنكين سعوديين جديدين

الرياض – مباشر: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أحمد الخليفي، إن المؤسسة وضعت على موقعها الإلكتروني جميع الضوابط والشروط في ما يخص التراخيص لبنوك جديدة.

وأضاف الخليفي، وفقا لـ "العربية" اليوم الأحد، أن المؤسسة تدرس حاليا طلبين لبنكين سعوديين، إضافة إلى طلبات بعض البنوك الأجنبية.

وشدد المحافظ، على أن "ساما" لا تمانع اندماجات البنوك طالما أنها ستخدم القطاع المصرفي السعودي.

وعلى جانب آخر، قال الخليفي، إن عضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف"، جاءت بعد التأكد من أن النظام المالي للدولة وليس فقط القطاع البنكي خالٍ من أي مخالفات لا ترتقي للمعايير التي تضعها فاتف.

ويرى الخليفي، أن الآثار الإيجابية للانضمام ستعزز من سمعة القطاع المالي السعودي وسمعة المراقبين للقطاع البنكي، كما ستعزز من الاستثمار في النظام المالي بالمملكة.

وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية، 21 يونيو/حزيران الجاري، أن المملكة حصلت على العضوية في مجموعة العمل المالي "فاتف".

ويشار إلى أن السعودية تعتبر أول دولة عربية تحصل على هذه العضوية.

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