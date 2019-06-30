6 معايير وضعها "الأعلى للإعلام" بشأن عمل البرامج الدينية.. تعرف عليها

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وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددا من الضوابط و المعايير لتنظيم عمل البرامج الدينية، وذلك فى إطار حرص المجلس على ضبط المشهد الإعلامى من حيث الالتزام بالمهنية، باعتبارها ركيزة من ركائز تقدم الإعلام وتطوره.



ويرصد "اليوم السابع" 6 معايير بشأن عمل البرامج الدينية فيما يلى:



- يراعى أن يكون مقدم البرامج ملمّا بالقضايا الدينية



-أن يكون مقدم البرامج لديه قدر من حفظ آيات القرآن الكريم والنطق الصحيح لها، وكذا إلمامه بالسيرة النبوية.



-أن يكون الضيوف من علماء الدين أو أساتذة الجامعات المعروفين

