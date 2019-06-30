"زراعة البرلمان": طالبنا بخطة لمقاومة الجراد وميكنة الحيازات الزراعية

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قال النائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت بإنشاء محطات لحماية البلاد من غزوات الجراد الصحراوى، ومكافحة حشرات النطاط والجراد الأفريقى والمحلى فى مناطق الواحات المصرية وشرق العوينات.

وأضاف "الشعينى" أن اللجنة طالبت بتحديث نظم الميكنة الزراعية لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعى، وتزويد صغار المزارعين والجمعيات التعاونية بنظم للميكنة الزراعية، وتنفيذ برامج تدريبية للعاملين للنهوض بهم وتشغيل وصيانة وإصلاح الآلات والمعدات الزراعية.

وشدد رئيس اللجنة على ضرورة ميكنة منظومة الحيازة...