"إسكان البرلمان": نحرص على توفير اعتمادات لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف

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قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة كانت حريصة حال مناقشة الموازنة العامة على الانتهاء من المشروعات المتعلقة بملف مياه الشرب والصرف الصحى، وتلبية الطلبات المتعلقة بهذا الملف الحيوى الذى يشغل اهتمام قطاع عريض من الشعب المصرى.

وأوضح وكيل اللجنة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من أبرز الملفات، وأن خطة العام الجديد تضمنت تنفيذ ما يقرب من 68 مشروعًا لمياه الشرب تتمثل في شبكات ومحطات مياه، ونحو 58 مشروعًا لإحلال وتجديد شبكات ومحطات مياه الشرب على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار وكيل اللجنة إلى أن...