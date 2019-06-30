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"قطريليكس": الدوحة تلجأ لحيل جديدة لتسول السياح

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"قطريليكس": الدوحة تلجأ لحيل جديدة لتسول السياح "قطريليكس": الدوحة تلجأ لحيل جديدة لتسول السياح

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أكد موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية، أنه بعد فشل عصابة الدوحة في إيجاد علاج لقطاع السياحة المتضرر منذ المقاطعة العربية للدوحة، رغم تقديم عروض سخية لاستجداء عطف السائحين الذين انفضوا عن الدويلة الصغيرة بعد انكشاف دعمها للإرهاب، عادت دويلة الحمدين لحيل جديدة في محاولة يائسة لاستقطاب وتسول السائحين.
وأضاف الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن أبواق نظام تميم من بينها قناة الجزيرة القطرية عبر موقعها الإلكتروني، روجت أن الدويلة الخليجية يمكن المقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة، يسمح لهم بالدخول للدوحة...

الموجز

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