الاقتصاد السعودي ينمو 1.66% بالربع الأول

الرياض ـ مباشر: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للملكة العربية السعودية، بالأسعار الثابتة، نحو 1.66 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2019، مقابل 1.38 بالمائة خلال نفس القترة من 2018.

وكشفت بيانات هيئة الإحصاء السعودية، اليوم الأحد، نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بنحو 2.13 بالمائة، بالربع الأول من العام الحالي، مقابل 2.09 بالمائة، للربع المماثل من العام الماشي.

وعلى مستوى القطاع النفطي، أظهرت البيانات، ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 1.04 بالمائة، مقابل 0.53 بالمائة، خلال الفترة نفسها من 2018.

وتوقع البنك الدولي، في مايو / أيار الماضي، أن يتباطأ النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية قليلا إلى 1.7 بالمائة في عام 2019.

وتوقعت وكالة موديز في مايو / أيار الماضي، كذلك أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية بمعدل 2 -2.5 بالمائة بشكل سنوي خلال السنوات الخمس المقبلة.

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