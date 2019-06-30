بعد عودته للتداول..سهم "ثمار" يتصدر الارتفاعات بسوق الأسهم السعودي

الرياض- مباشر: سجل سهم الوطنية للتسويق الزراعي- "ثمار" ، ارتفاع ملحوظ بسوق الأسهم السعودي "تداول" اليوم الأحد، بعد عودته للتداول مرة أخرى.

وتم إيقاف السهم عن التداول في 18 يونيو/ حزيران الجاري لعدم إعلان الشركة نتائجها المالية للربع الأول 2019 خلال المدة النظامية.

وارتفع السهم بحلول الساعة 11:30 بتوقيت السعودية بنسبة 7.69 بالمائة ليتصدر الارتفاعات بوصوله لمستوى 22.12 ريال وهو أعلى مستوى له منذ 9 مايو الماضي.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن رفع تعليق تداول سهم الشركة الوطنية للتسويق الزراعي "ثمار" في السوق ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 30 يونيو 2019.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الأحد، إن القرار جاء بعد إعلان الشركة عن قوائمها المالية (النتائج المالية للربع الأول 2019)، وذلك استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية.

وجرى التعامل على 358.313 ألف سهم وبقيمة 7.948 مليون ريال موزعين على 594 صفقة، ليلامس أعلى مستوياته منذ 9 مايو الماضي.

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