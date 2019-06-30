مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده: 30 يونيو ثورة سيخلدها التاريخ

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أكدت ليلي مقلد، مؤسس مبادرة شباب بيحب بلده، أن ثورة ٣٠ يونيو سيخلدها التاريخ، لأنها جسدت ملحمة وطنية تمثلت في اصطفاف المصريين جنبًا إلي جنب، للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وإنهاء الحكم الذي حاول شق وحدتهم وتدمير الهوية المصرية.

وقالت مقلد في بيان لها، إن 30 يونيو تمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، وبداية حقيقية لانطلاقة قوية في شتى المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًة أن مصر ما زالت تدفع ثمن وحدتها وعزمها علي التخلص من رؤوس الإرهاب في ٣٠ يونيه، وهو ما يتضح في التضحيات الغالية التي يقدمها أبنائنا...